[아시아경제 임혜선 기자] 동아오츠카는 KBO 공식음료 포카리스웨트가 지난 10일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 2021 KBO 골든글러브 시상식에서 포카리스웨트 유소년 야구 발전 후원물품 전달식을 가졌다고 12일 밝혔다.

이날 시상식에는 조익성 동아오츠카 대표가 참석해 류대환 KBO 사무총장에게 2000만원 상당의 후원물품을 전달하고, 유소년 야구 발전에 힘을 모을 것을 약속했다.

동아오츠카 포카리스웨트는 프로 야구 선수를 꿈꾸는 학생들에게 동기부여와 더 나은 스포츠 환경을 만들어주고자 유소년 야구 발전 후원을 지속해오고 있다.

포카리스웨트 유소년 야구 발전 후원물품은 KBO(한국야구위원회)를 통해 역대 골든 글러브 수상자 10명의 모교 유소년 선수들에게 전달될 예정이다.

