대만도 첫 오미크론 감염자 확인…환자는 무증상 상태

[아시아경제 이기민 기자] 대만에서 코로나19의 새로운 변이인 오미크론 감염자가 나왔다.

대만 중앙통신사는 남아프리카 에스와티니에서 귀국한 30대 여성이 오미크론 변이에 감염된 것을 당국이 확인했다고 11일 밝혔다.

이 여성은 8일 에스와티니에서 귀국했고 전날 코로나19 확진 판정을 받았다. 이후 당국의 후속 분석 결과 오미크론 변이에 감염된 것으로 파악됐다.

다만 이 여성은 무증상 상태인 것으로 알려졌다.

한편, 홍콩에서는 오미크론 변이 환자가 1명 늘어나 총 5명이 됐다.

지난 7일 미국에서 귀국한 37세 남성이 전날 오미크론 변이 확진 판정을 받았다고 홍콩 당국은 밝혔다.

