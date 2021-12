롯데百, 연말 단독 주얼리 상품 기획…최대 50% 할인

롯데百, 연중 여성고객 주얼리 매출 12월 최대

1인당 평균 구매 금액도 30% 높아

[아시아경제 김유리 기자] 연말을 맞아 여성들의 '셀프 선물'로 주얼리의 인기가 높다.

롯데백화점은 최근 3년간(2018년~2020년) 월별 주얼리 구매 데이터를 분석한 결과 12월에 여성들의 주얼리 구매 매출이 가장 많았다고 12일 밝혔다. 1인당 평균 주얼리 구매 금액도 연평균 대비 약 30% 높은 것으로 나타났다. 12월 주얼리 전체 구매 고객 중 여성 고객의 구성비가 80%였다.

롯데백화점은 이같은 트렌드를 반영해 다양한 주얼리 행사를 준비, '셀프 선물' 수요를 잡는다. 인기 주얼리 브랜드들과 함께 단독 상품을 기획하고 다양한 할인 행사를 진행한다. 국내 대표 럭셔리 주얼리 브랜드인 '골든듀'는 별을 테마로한 홀리데이 컬렉션을 선보이고 최대 30% 할인 행사를 진행한다. 롯데백화점에서만 만날 수 있는 단독 상품을 기획해 최대 40% 할인된 가격에 선보인다. 1월 탄생석인 '가넷'을 활용한 목걸이와 팔찌는 각각 30만원대 가격에 구매할 수 있다. 패션 주얼리 전문 브랜드 '몰리즈'에서는 오는 17일부터 26일까지 롯데백화점에서만 최대 50% 패밀리 세일을 진행한다. 대표 상품으로는 '크리드스타 목걸이', '듄 귀걸이', '트리 목걸이' 등이 있다.

이밖에 다양한 주얼리 브랜드들이 홀리데이 에디션을 선보인다. '스와로브스키'는 크리스탈로 만든 크리스마스 트리 오너먼트를 포함해 홀리데이 컬렉션을 출시하고, 오는 19일까지 25만원 이상 구매 고객에게 정품 귀걸이를 선착순 증정한다. '비체'에서는 26일까지 '모스카토 목걸이·팔찌 세트' 등 크리스마스 기획 상품을 최대 40% 할인하여 판매한다. '스톤헨지'는 31일까지 12월 탄생석인 '터키석'을 활용한 목걸이와 팔찌를 포함해 연말 맞이 특별 행사를 진행한다. '프린세스', '루첸리', '로제도르' 등에서도 다양한 홀리데이 프로모션을 선보인다.

롯데백화점은 17~19일 '판도라', '스톤헨지', '제이에스티나', '골든듀' 등 14개 주얼리 브랜드를 구매하는 고객에게 구매금액대별 최대 10% 롯데상품권을 증정한다. 롯데카드로 구매한 고객에 한하며 일부 브랜드는 점포별 선착순으로 진행한다. 자세한 내용은 각 매장내 고지물을 통해 확인할 수 있다.

직접 매장에 방문하지 못하는 고객들을 위해 롯데온에서도 '크리스마스 주얼리 선물 대전'을 진행한다. 13일부터 19일까지 일주일간 진행되며 '마마카사르', '티르티르', '킨트주얼리' 등 10여개 주얼리 브랜드 제품을 최대 40%까지 할인해 판매한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr