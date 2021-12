대입 수시 합격자 발표 18일로 연기…정시는 그대로 진행

선고기일 17일로 확정되자 수시 일정 1~2일씩 미뤄

합격자 발표는 16일에서 18일로 이틀 연기

합격자 등록 18~21일, 미등록 충원 22~28일로

생명과학Ⅱ성적, 17일 오후 8시에 온라인 제공

[아시아경제 한진주 기자] 2022학년도 대학수학능력시험 생명과학Ⅱ 20번 정답 처분 취소소송 선고일이 17일로 확정되면서 수시합격자 발표 일정이 16일에서 18일로 늦춰졌다.

10일 교육부는 생명과학Ⅱ 취소소송 선고 결과에 따른 성적제공 일정과 이후 대입일정을 변경햔다고 안내했다.

수시합격자 발표 마감일을 16일에서 18일로 늦춘다. 정시모집 기간은 30일부터 내년 1월3일까지로 기존과 동일하게 유지한다.

수시합격자 발표일정이 미뤄지면서 합격자 등록 기간도 18~21일로 하루씩 미뤄졌다. 미등록 충원기간은 22일부터 28일까지다. 충원 등록 마감일은 29일까지다.

생명과학Ⅱ 응시자 6515명의 성적은 17일 오후 8시부터 온라인으로 제공하기로 했다. 평가원 수능성적증명서 온라인 발급시스템에서 확인할 수 있다. 대학들도 이 시스템으로 성적을 확인해 수시전형에 활용할 수 있다.

대학교육협의회는 '2022 대학입학전형 기본사항'에 대입 일정을 수정해 대학에 안내할 예정이다.

교육부는 "대교협·대학들과 긴밀히 협의해 안정적으로 대입전형을 운영할 수 있도록 최선의 노력을 다할 계획"이라고 밝혔다.

이날 서울행정법원 행정6부(이주영 부장판사)는 수능 생명과학Ⅱ 응시자 92명이 한국교육과정평가원을 상대로 제기한 정답 결정 처분 취소 소송에서 1심 판결을 17일 오후 1시30분에 선고한다고 밝혔다.

전날 재판부는 생명과학Ⅱ에 응시한 92명이 20번 문항에 오류가 있다면서 평가원을 상대로 제기한 정답 집행정지 신청을 받아들여 본안 소송 선고까지 정답의 효력을 정지하기로 했다. 이날 평가원은 생명과학Ⅱ 과목만 공란으로 두고 성적표를 통지했다.

