文대통령 "개인의 자유, '모두를 위한 자유'로 확장돼야"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 지난 9일 조 바이든 대통령 주도 '민주주의 정상회의' 본회의 세션에서 "'개인의 자유'가 ‘모두를 위한 자유’로 확장되어야 한다"며 백신접종의 중요성을 강조했다.

문 대통령은 화상으로 열린 이 회의에서 "결코 자유에 대한 제약이 아니라, 함께 안전하고 함께 자유롭기 위한 민주주의의 전진이 되어야 할 것"이라며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "가짜뉴스가 진실을 가리고, 혐오와 증오를 부추기고, 심지어 방역과 백신접종을 방해해도 민주주의 제도는 속수무책"이라며 "공공의 신뢰를 무너뜨리고 불신과 혐오와 증오, 극단주의를 조장하는 가짜뉴스에 대해 어떻게 '표현의 자유의 본질'을 침해하지 않으면서 자정능력을 키울 수 있을지 국제사회가 함께 지혜를 모아야 하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "민주주의를 무너뜨리는 적들로부터 민주주의를 어떻게 지켜낼 수 있을지 진지한 논의가 필요한 때"라며 권위주의, 포퓰리즘, 극단주의, 가짜뉴스 등을 주요 걸림돌로 꼽았다.

또 "부패는 사회적 투명성을 저해하고 공정에 대한 신뢰를 무너뜨려 민주주의의 뿌리를 병들게 한다"며 부패 역시 민주주의의 가장 큰 적이라고 지적했다. 이와 관련, 반부패 및 투명성과 관련한 한국의 성과를 언급하며 이 경험을 국제사회와 공유하겠다고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr