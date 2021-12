"별마당 도서관, 메타버스에서 만난다" 명사 초청 특강 진행

[아시아경제 김유리 기자] 스타필드 코엑스몰 별마당 도서관이 디지털 가상 세계 '메타버스'로 진출한다.

별마당 도서관은 SK텔레콤 이프랜드(ifland)에 메타버스 버전 도서관을 오픈, 별마당 도서관을 그대로 옮겨 놓은 가상 공간에서 실시간으로 소통하고 서로 공감할 수 있는 '명사 초청 특강'을 진행한다고 10일 밝혔다.

신세계프라퍼티는 코로나19 장기화로 오랜 기간 오프라인 강연과 공연 진행이 어려운 상황에서 별마당 도서관이 지니는 '도심 속 문화예술 향유 공간'이라는 공익성과 고객을 위한 고민 끝에 메타버스 버전의 별마당 도서관을 오픈하기로 결정했다고 설명헀다.

메타버스 별마당 도서관은 대형 서가부터 은빛으로 빛나는 '실버 트리'까지 실감나게 구현됐다. 스테이지와 스크린은 보다 편안한 환경에서 강연을 들을 수 있도록 확대했다. 자신을 표현하는 나만의 아바타를 만들어 명사에게 질문을 하거나 손뼉을 치고 하트를 보내는 등 다양한 모션으로 감정을 표현할 수 있다.

별마당 도서관에서의 첫 강연은 과학으로 세상을 바라보는 물리학자 김범준 교수(성균관대 물리학과)가 맡았다. 이날 오후 7시에 '관계의 과학'을 주제로 작은 요소가 어떻게 전체가 되고 현상이 되는지 통계물리학적으로 접근한다.

강연 참석은 이프랜드 애플리케이션(앱)을 설치한 후 별마당 도서관을 검색해 강연장에 입장하면 된다. 130명까지 입장 가능하며 실시간 강연에 참석한 고객에게는 강연 종료 후 커피 기프티콘을 1인 1매 증정한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr