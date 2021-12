14일 영장심사 앞두고 숨진 '키맨' 유한기…배임공모 등 수사 차질 예상(종합)

'대장동 의혹' 유한기 극단선택

남욱 등에 2억 뇌물받은 혐의

한강유역환경철 환경평가 압박

하나銀 우선협상자 선정도 영향

로비의혹 규명 연결고리 사라져

민간사업자 등 조사 강화 예상

與 당혹감-野 "수사 피해자"

[아시아경제 김형민 기자, 이현주 기자] 대장동 개발사업 로비 의혹의 열쇠를 쥔 인물로 평가받던 유한기 전 성남도시공사 개발사업본부장이 10일 극단적인 선택을 함에 따라 검찰 수사에도 적지 않은 차질이 예상된다.

유 전 본부장은 로비 명목으로 뒷돈을 받고 사업자들과 성남도공이나 성남시의 윗선 사이 연결고리 역할을 했다고 의심받던 인물이다. 또 윗선의 배임 공모 수사의 활로를 열 돌파구이기도 했다.

유 전 본부장은 오는 14일 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 받을 예정이었다. 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 전날 유 전 본부장에 대한 사전구속영장을 신청했다. 수사팀은 유 전 본부장의 신병을 확보한 뒤 그를 발판 삼아 대장동 사업을 둘러싸고 벌어진 각종 로비 의혹을 파헤칠 계획이었지만 유 전 본부장이 숨지면서 수사방향 변경이 불가피해졌다.

유 전 본부장은 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사와 5호 소유주 정영학 회계사 등으로부터 2억원의 뇌물을 받은 혐의로 구속영장이 청구됐다. 남 변호사 등이 2억원을 준 이유는 한강유역환경청의 환경영향평가 때문이었던 것으로 조사됐다. 유 전 본부장은 2억원을 받은 뒤 대장동 사업 환경영향평가를 진행한 한강유역환경청을 압박해 일부 지역이 보전 가치가 높은 1등급 권역으로 지정됐던 것을 해제토록 한 것으로 알려졌다. 유 전 본부장은 이외에도 김만배씨가 대주주로 있는 화천대유자산관리가 참여한 하나은행 컨소시엄이 대장동 사업의 우선협상 대상자로 선정되는 데 영향력을 행사했다는 의혹도 받고 있었다.

구속영장 범죄사실에서는 빠졌지만 검찰은 유 전 본부장이 황무성 초대 성남도시개발공사 사장의 사퇴를 종용했다는 의혹도 수사 중이었다. 유 전 본부장은 녹취록에서 유동규 당시 성남도시개발공사 기획본부장과 정진상 정책실장 등 상부의 지시가 있었다며 황 전 사장의 사퇴를 독촉했다. 정 실장은 이재명 더불어민주당 대선후보가 성남시장으로 재직할 당시 지척에서 보좌한 최측근이다.

수사팀은 지난 1일과 7일 유 전 본부장을 불러 조사했지만 유 전 본부장은 모든 의혹을 부인했던 것으로 알려졌다. 변수가 생긴 검찰은 방향을 돌려 대장동 민간사업자들과 성남시 실무자들에 대한 조사를 강화할 것으로 보인다.

한편 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장 사망 소식을 놓고 10일 여야는 온도차를 보였다.

이재명 더불어민주당 대선후보 측은 유 전 본부장의 사망 소식이 들려오자 당혹감을 감추지 못하는 분위기다. 경선 때부터 이 후보의 발목을 잡은 대장동 이슈가 다시 살아날 수 있어서다.

이 후보는 입장문을 통해 "비통한 심정"이라며 "실체적 진실을 밝히기 위해서라도 조속히 특검을 추진해야 할 것"이라고 밝혔다.

국민의힘은 경기도지사를 지낸 이 후보와 이번 사건을 연관 지으며 유 전 본부장을 꼬리 자르기 수사의 피해자로 봤다. 이준석 대표는 이날 자신의 페이스북에 "설계자 1번 플레이어를 두고 주변만 탈탈 터니 이런 거 아니겠습니까"라는 글을 올렸다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr