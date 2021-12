롯데카드, 12월 플렉스 위크…"엘리든·롯데탑스 7% 적립"

롯데백화점 플렉스카드로 결제 시 7% 추가 적립

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 12월 플렉스 위크를 롯데백화점·아울렛 해외패션·명품 브랜드 편집숍인 '엘리든'과 '엘리든 플레이', '롯데탑스'를 대상으로 진행한다고 10일 밝혔다.

플렉스 위크 프로모션은 롯데백화점·아울렛 해외패션·컨템포러리 브랜드 중 매월 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 인기 브랜드를 선정해 '롯데백화점 플렉스카드'로 결제 시 7% 엘포인트를 추가 적립 해주는 이벤트다. 12월 플렉스 위크는 50여개 해외 유명 디자이너와 영 컨템포러리 패션 브랜드가 입점한 엘리든과 엘리든 플레이, 40여개 해외 명품 브랜드가 입점한 롯데탑스에서 진행된다. 이번 행사는 오는 11일부터 26일까지 진행된다.

롯데백화점 플렉스카드는 롯데백화점 7% 현장 할인과 함께, 롯데백화점·아울렛 내 250여개 해외명품·컨템포러리 매장과 70여개 골프웨어·용품 매장에서 7% 엘포인트 적립을 제공하는 카드다. 매월 플렉스 위크 대상 매장에서 결제하면 7% 적립이 한 번 더 제공돼 할인가의 총 14%를 엘포인트로 적립 받을 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr