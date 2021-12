농심켈로그, 그래놀라 구매시 크리스마스 플레이트 증정

[아시아경제 문혜원 기자] 농심켈로그가 크리스마스 시즌을 기념해 그래놀라 구매 시 켈로그 크리스마스 플레이트를 증정하는 프로모션을 10일부터 진행한다고 밝혔다.

농심켈로그는 특별한 연말 홈 파티를 준비하는 소비자들을 위해 켈로그 그래놀라 제품을 구매한 소비자 대상으로 크리스마스 플레이트 1종을 랜덤 증정한다. 프로모션은 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 대형마트 외에도 쿠팡과 11번가, 이베이 온라인 쇼핑몰을 통해 순차적으로 전개될 예정이다.

시즌 한정으로 제공하는 농심켈로그 크리스마스 플레이트는 켈로그 대표 마스코트 토니와 브랜드 로고를 비롯해 크리스마스 트리, 루돌프 등 크리스마스 감성이 물씬 느껴지는 총 4가지 디자인으로 구성됐다. 특히 빨간 털모자를 쓴 토니 플레이트는 1950년대 빈티지 디자인을 적용해 한정판 굿즈로서의 소장 가치를 더욱 높였다.

농심켈로그 공식 인스타그램을 통해 굿즈 증정 이벤트도 진행한다. 참여 방법은 오는 16일까지 해당 이벤트 게시물에 시리얼 홈파티에 어울리는 켈로그 제품을 댓글로 남기면 된다. 당첨자는 추첨을 통해 선정되며, 켈로그 크리스마스 플레이트 1종을 선물 받을 수 있다.

