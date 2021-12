NY증시, 인플레 지표 경계심에 약세 마감

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요지수가 인플레이션 상황을 보여줄 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 약세를 보였다. 나스닥은 특히 큰 폭의 내림세를 보였다.

9일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 0.06포인트(0.00%) 하락한 35,754.69에, S&P500지수는 33.76포인트(0.72%) 떨어진 4,667.45에, 나스닥 지수는 269.62포인트(1.71%) 밀린 15,517.37에 마감했다.

개장 전 발표된 주간 실업지표가 호조를 이어갔지만, 미 연방준비제도(Fed)의 자산매입 축소 결정을 자극할 가능성이 큰 CPI 발표에 대한 경계심이 팽배했다.

미국의 주간 실업보험 청구자 수는 18만4000명으로 1969년 이후 최저치를 경신했다.

고용 개선 속에 CPI가 급등하면 Fed가 테이퍼링 속도를 가속할 가능성이 크다. 시장은 11월 CPI가 6.8% 상승할 것으로 예상한다. 10월 CPI는 6.2% 상승했다.

Fed는 오는 14~15일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링 속도 확대를 논의할 것으로 예상된다. Fed가 테이퍼링 규모를 매달 150억 달러에서 300억 달러로 상향하면 내년 3월 테이퍼링이 끝나게 된다.

이 경우 조기 금리 인상의 기반이 마련된다. 시카고상업거래소 페드워치는 내년 5월 금리 인상 가능성을 57%로 전망했다.

미 10년물 국채금리는 1.497%로 전일 대비 소폭 하락 마감했다.

아메리칸항공의 주가는 보잉의 737 드림라이너 인도 지연으로 인해 내년 여름 국제 항공편 운항을 축소하기로 했다는 소식에 0.4%가량 하락했고, 보잉의 주가는 1.6%가량 하락했다.

미국 내 코로나19 확산이 두드러지며 여행관련주들도 최근의 반등세를 뒤로 하고 하락 마감했다.

'밈 주식' 게임스톱은 하루 전 발표한 손실 확대 발표 영향으로 10% 이상 하락했다.

아마존의 주가는 이탈리아 정부의 독점 관련 13억 달러 과징금 부과 소식에 1% 이상 떨어졌다.

약국체인 CVS는 주가는 연간 전망치를 상향 조정하고 자사주 매입 계획을 발표하면서 4% 이상 올랐다.

반도체 업종은 하락세가 두드러졌다. AMD는 5%, 엔비디아는 4.2% 하락했다.

애플은 3조달러 시가총액 돌파를 앞두고 0.3% 하락 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr