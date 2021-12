[아시아경제 공병선 기자] 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 3,315 전일대비 165 등락률 +5.24% 거래량 9,569,737 전일가 3,150 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 초록뱀, 제작사 연합체 출범…"IP 사수로 수익 극대화"초록뱀미디어, ‘굿웨이위더스’ 희망기금…의료소외계층 지원사업 추진초록뱀미디어, 틱톡 NFT사업 파트너 ‘팬덤파운데이션’과 MOU…"NFT 사업 본격화" close 는 사업 다각화를 통한 기업가치 제고를 위해 공연기획 및 제작, 연예인 매니지먼트 업체 후크엔터테인먼트의 지분 100%를 440억원에 인수한다고 9일 공시했다.

이는 자기자본 대비 13.89% 수준이다.

