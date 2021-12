[아시아경제 송승섭 기자]예금보험공사가 9일 우리금융지주 주식 9.33%(6794만1483주)를 낙찰자로 선정된 5개사에 양도하고 8977억원을 수령했다.

업체별로는 유진프라이빗에쿼티(4%), KTB자산운용(2.33%), 얼라인파트너스컨소시엄(1%), 두나무(1%), 우리금융지주 우리사주조합(1%) 등이었다.

이번 매각을 통해 예보는 우리금융지주에 투입된 공적자금 12조8000억원 중 12조3000억원을 회수했다. 회수율은 96.6%다.

예보 지분율은 기존 15.13%에서 5.80%로 축소됐다. 최대주주 지위를 상실해 사실상 우리금융지주의 완전 민영화가 달성됐다.

한편 유진프라이빗에쿼티 등 5개사는 지난달 22일 우리금융지주 잔여지분 매각을 위한 입찰에서 낙찰자로 선정됐다.

