한샘 '디자인파크 마포점' 개장…홈인테리어 가상 체험도

"오프라인 매장의 전시 한계 확장…최고의 체험과 상담, 혜택 제공"

[아시아경제 김종화 기자] 한샘이 디지털 역량을 총 집결한 토탈 홈인테리어 대형 매장 '한샘디자인파크 마포점'을 개장했다.

한샘디자인파크 마포점은 서울 5호선 마포역 인근 상권에 위치하며, 지하 1층부터 지상 3층까지한샘의 부엌, 욕실, 가구,생활용품 등을 한 자리에서 만나 볼 수 있는 총 3246㎡ (약 982평) 규모 토탈 홈인테리어 매장이다.

디지털 기술을 접목시킨 다양한 체험관을 통해 홈인테리어에 필요한 정보를 가상으로 체험할 수 있는 디지털 체험형 매장이며, 침실·거실·자녀방·서재 등 실별 가구 패키지공간에서는 가상현실(VR)로 실물 전시와 동일하게 구현한 '라이프스타일플랜존'도 만나볼 수 있다.

한샘 '키친앤바스' 매장이 위치한 3층에서는 전국 한샘 키친앤바스 전시장을 VR로 꾸몄다. 한샘의 모든 부엌욕실 상품을 살펴 볼 수 있는 'VR스튜디오', 비대면으로 부엌·욕실 상품을 살펴볼 수 있는 '스마트키오스', 샘플에 접촉하면 제품에 대한 정보를 볼 수 있는 '샘플스캐너' 등을 통해 다양한 정보를 제공한다.

3차원(3D) 설계상담 프로그램 '홈플래너2.0'을 활용한 맞춤형 3D 설계 상담도 받을 수 있다. 한샘 홈플래너2.0은 마포점 상권 인근 아파트를 비롯한 전국 5만여개 아파트 3D 도면 데이터베이스를 갖추고 있다.

한샘디자인파크 마포점은 한샘과 삼성전자가 리테일 판매 연계 사업협력 부문에서 선보이는 첫 번째 매장으로, 기존에 있던 매장에 '샵인샵'으로 입점하는 형태가 아닌 매장 위치 선정부터 내부 공동전시 레이아웃까지 함께 기획했다. 지하 1층에 한샘 생활용품관과 삼성전자 가전매장이, 지상 1층에는 한샘 인테리어 가구관과 삼성전자 비스포크 시리즈존, 모바일존이 함께 운영된다.

김용하 한샘 인테리어사업본부 전무는 "한샘디자인파크 마포점은 오프라인 매장의 전시 한계를 확장한 매장"이라면서 "국내 홈인테리어 1위 한샘과 세계 최고의 가전 기업 삼성전자가 공동 기획한 첫 번째 매장인 만큼 가구와 가전으로 홈인테리어를 꾸미고자 하는 고객들에게 최고의 상담과 혜택을 제공하겠다"고 말했다.

