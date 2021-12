구몬학습, 영유아 두뇌발달 콘텐츠 ‘호기심 영역 과학’ 출시

생생한 삽화, 다양한 놀이형 활동…과학 전반 학습 지원

총 6단계 구성으로 영역별 두뇌발달 완성

[아시아경제 김희윤 기자] 교원에듀는 과학 전반을 생생한 일러스트와 놀이형 활동으로 익힐 수 있는 유아 맞춤 콘텐츠 ‘호기심 영역과학’을 출시한다고 9일 밝혔다.

호기심 영역과학은 유아회원이 일상 속 자연 현상부터 최신 과학까지 스몰스텝식으로 배울 수 있도록 구성했다. 유아기에 학습해야하는 기본적인 과학 내용과 함께 초등 과학에 나오는 내용을 미리 익힐 수 있도록 유아 눈높이에 맞게 제공한다.

실감나는 삽화 구성으로 몰입도를 높여 동·식물, 지구·우주, 물질·에너지까지 과학 영역을 쉽고 재밌게 학습할 수 있는 점이 특징이다.

호기심 영역과학은 기본편과 확장편 각 3권씩 총 6권으로 구성됐다. 학습 효과 향상을 위해 워크북 외 개념 강의 영상도 함께 볼 수 있다. 유아 전문가 교육을 받은 구몬선생님이 월 1회 1:1 맞춤 관리를 제공한다.

구몬학습 관계자는 "브레인쏙쏙은 이번에 출시한 과학 영역부터 운필·조작까지 영역별 두뇌를 골고루 자극시켜 효과적인 두뇌발달을 완성할 수 있는 콘텐츠"라며 "아이들이 호기심 영역과학을 통해 일상 속 과학 현상들에 대한 기초 개념부터 탐구력까지 익힐 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr