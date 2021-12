[클릭 e종목] "이엔코퍼, 수처리 플랫폼 구축을 통한 밸류체인 강화"

[아시아경제 박형수 기자] 한양증권은 9일 이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 4,835 전일대비 65 등락률 +1.36% 거래량 87,377 전일가 4,770 2021.12.09 10:59 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "이엔코퍼, 초순수 국산화로 성장동력 확보"[클릭 e종목]"이엔코퍼레이션, 환경 플랫폼 기업… ESG 투자 관점서 주목" 이엔코퍼, 산업용 수처리 플랫폼 구축…매출 증가 close 에 대해 수처리 플랫폼을 구축하며 밸류체인을 강화하고 있다고 평했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다.

박민주 한양증권 연구원은 "수처리 EPC 사업을 하는 한성크린텍을 시작으로 폐수·폐기물 처리 기업, 수처리 O&M 기업을 자회사로 두면서 산업용 수처리 통합 솔루션을 제공할 수 있게 됐다"고 설명했다. 이어 "자회사 연결 편입을 통한 본격적인 실적 가시화가 기대된다"고 덧붙였다.

아울러 "신규 진입이 어려운 사업이기 때문에 강력한 경쟁력을 가질 것"이라며 "경쟁사와 달리 폐수·폐기물 동시 처리가 가능해 위탁을 맡겨야 할 필요가 없어 수익성 또한 좋다"고 분석했다.

이어 "최근 인수한 당진 사업장은 총 1만평 가까이 되는 부지로 서로 위치도 가까워 추가 설비 투자 및 소각 등의 폐기물 처리에 유용하게 쓰일 수 있다"고 기대했다.

자회사가 기술력을 기반으로 국내외에서 성장할갈 것으로 전망했다. 박 연구원은 "전 세계 ESG 이슈와 환경규제 강화로 수처리 설비 수요는 지속해서 증가할 것"이라며 "실적 개선이 이어질 것"이라고 내다봤다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr