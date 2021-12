울산대교 통행료, 신용카드 결제 OK! … 예전영업소 카드결제시스템 구축완료

13일부터, 신용카드 종류 구분없이 결제 가능

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산대교 통행료도 체크카드와 신용카드로 결제할 수 있게 됐다.

울산시는 울산대교 염포산영업소와 예전 영업소의 카드결제시스템 구축이 완료돼 오는 13일 0시부터 신용카드 종류 구분 없이 통행료 결제가 가능해진다고 9일 밝혔다.

한국도로공사의 경우 2015년부터 카드결제시스템을 도입했으나 울산대교는 후불교통카드나 복지카드 등이 결제되지 않아 지금까지 통행료 지불 시 하이패스를 이용하거나, 현금 또는 선불 교통카드만 이용할 수 있었다.

이용자들의 지속적인 민원 제기에 따라 울산시는 지난 9월 6일 염포산영업소와 예전 영업소의 카드결제시스템 구축에 착수해 곧 완료되면 13일부터 본격 운영에 들어간다.

카드결제시스템 구축으로 신용카드(후불교통카드) 결제뿐 아니라 통합복지카드 감면 결제(장애인, 국가유공자, 5·18민주화운동 등) 및 차량번호 인식시스템(6자리→7자리)과 지진계측기 통합관리시스템도 함께 이뤄진다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr