홈플러스, 설 선물세트 사전예약 ‘시작’…"실속·고급·이색 중점"

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 다음달 19일까지 대형마트, 익스프레스, 온라인 전 채널에서 ‘2022 설 선물세트 사전예약’에 돌입한다고 9일 밝혔다.

홈플러스에 따르면 지난 설 선물세트 사전예약 비중은 60%로 본판매를 넘어섰다. 코로나19 확산 여파로 비대면 일상이 이어지면서 명절 선물세트 사전예약이 일상화됐기 때문이다. 또한 사전예약 기간에 선물세트를 미리 구매하면 가격 할인과 다양한 혜택까지 받을 수 있다.

이번 설 사전예약은 실속, 고급, 이색 상품을 중심으로 고객들의 다양한 취향을 충족시킬 수 있는 상품들을 마련했다. 2022년 임인년을 맞아 호랑이띠 스페셜 와인 4종을 단독 출시하며, 골프 열풍에 맞춘 선물세트도 준비했다. 캠핑족을 위한 선물세트로 ‘고원에서 자란 무항생제 돼지구이 냉장세트’를 300세트 한정 판매한다.

사전예약 기간 동안 행사카드로 결제 시 최대 40% 할인 혜택을 제공하고, 구매 금액에 따라 최대 150만원의 상품권 증정 또는 즉시할인을 받을 수 있다. 5만원 이상 구매 시 카드사별 무이자 혜택은 물론 3만원 이상 구매 시 무료로 배송을 진행한다. 법인 고객 대상으로 다음달 1일까지 상품권 특별 행사도 마련했다. 홈플러스 온라인을 이용하면 10만원 이상 구매 시 10% 할인 쿠폰 증정, 10만원 이상 구매 시 10만 마일리지 페이백, 행사카드 결제 시 최대 75만원 중복 쿠폰 할인 가능하다.

홈플러스 관계자는 “다가오는 설도 비대면 선물 트렌드가 지속될 것으로 예상해 고객들의 수요를 충족시킬 수 있는 다양한 상품을 준비했다”며 “미리 설 선물세트 준비하시고 다양한 얼리버드 혜택 받아보시길 바란다”고 말했다.

