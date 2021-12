직장인 셋 중 하나는 '부캐' 확보…한 달에 52만원 번다

잡코리아, 직장인 636명 설문조사

男 택배·배달기사 女 SNS 운영·판매

[세종=아시아경제 문채석 기자] 직장인 셋 중 하나는 부업을 구해 본업과 병행하는 것으로 나타났다. 남성은 택배·배달기사, 여성은 사회관계망서비스(SNS) 운영·판매직이 많았다. 부업으로 버는 월 평균 수익은 52만4000원으로 집계됐다.

채용 플랫폼 잡코리아가 직장인 636명을 조사한 결과 응답자 중 34.7%가 본업 외에 부업을 병행하고 있다고 했다. 성별로 보면 남성이 37.3%로 여성 33.3%보다 4.0%포인트 높았다. 연령별로는 30대 직장인들이 42.4%로 가장 높았고 40대도 40.0%였다. 반면 직장생활에 적응하기 바쁜 20대는 29.5%로 상대적으로 낮았다. 결혼 유무별로는 기혼이 44.4%로 미혼 32.8%보다 높았다.

부업 업종은 성별에 따라 다소 차이가 있었다. 남성 중 택배·배달 등 배송 부업을 한다는 사람이 22.7%로 가장 많았다. 블로그·SNS 운영 및 판매(21.6%) 매장관리·판매서비스(19.3%) 배송분류·식재료 포장(13.6%) 문서 제작(12.5%) 등이 뒤를 이었다. 여성은 블로그·SNS 운영 및 판매 32.3%로 가장 높았다. 그 뒤로는 매장관리·판매서비스(16.5%) 디자인 관련 제작(12.0%) 쇼핑몰 운영(11.3%) 사진 및 영상 제작(10.5%) 등 순이었다. 특히 여성 중 남성보다 바리스타 및 베이커리 관련 부업을 하는 이들이 많았다.

부업을 하는 이유로 경제력이 꼽혔다. 구체적으로 '추가 수입을 얻기 위해서'(57.9%)가 압도적으로 높은 응답률을 기록했다. 이외에 '퇴근 후 주말 등 여유시간을 활용하기 위해'(23.5%) '재택근무로 인해 여유 시간이 생겨서'(19.5%) '취미 등 관심분야에 대한 전문적 지식 및 재능을 나누고 싶어서'(18.6%) '인생이모작 등 추후 커리어 개발을 위해서'(10.4%) 등도 거론됐다.

부업으로 버는 수익은 월 평균 52만4000원으로 집계됐다. 구간별로 '평균 30만~50만원 미만' 응답률이 20.4%로 가장 높았다. '평균 20만~30만원 미만'(19.5%) '평균 50만~70만원 미만'(17.2%) 등의 순이었다. 부업을 하는 시간대는 '퇴근 후 저녁시간'이라고 답한 이가 응답률 39.8%로 가장 많았다. '주말 이용'(20.4%), '재택근무 중 틈틈이 근무'(18.6%) '이른 오전'(11.3%) '야간 새벽'(8.1%) 등이 뒤를 이었다.

부업 주기로는 '일주일에 1~2일'(39.4%) '일주일에 3~4일'(20.8%) '비정기적'(20.4%) 순이었다. 한 번 부업을 할 때 투자하는 시간은 '1~3시간 이내'가 41.2%로 가장 많았고 '3~5시간 이내'(26.7%) '1시간 이내'(13.6%) '8시간 이상'(10.0%) 등 순이었다.

본업 제외 부업 개수는 1개가 67.4%로 가장 많았다. 2개(24.9%)도 열 명 중 두 명꼴이었다. 부업 형태는 '집에서 재택'이 55.7%로 절반 이상이었고 '근무지 출근'(36.2%) '리모트워크'(공간 제약 없는 자유 근무·8.1%) 순이었다.

잡코리아 관계자는 "유연근무제와 재택근무제 시행 기업이 늘면서 여유 시간을 활용해 제2의 직업을 찾는 직장인들도 늘고 있다"며 "단순한 돈벌이를 넘어 자신의 관심과 재능을 펼칠 수 있는 기회를 찾아 부업을 하는 이들도 늘어 앞으로 1개 이상의 직업을 갖는 'N잡러'가 뉴노멀이 될 것으로 보인다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr