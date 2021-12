LG이노텍 정철동 사장, '제31회 해동기술상' 수상

[아시아경제 정현진 기자] LG이노텍 정철동 사장이 대한전자공학회로부터 '제31회 해동기술상'을 수상한다.

해동기술상은 해동과학문화재단을 설립한 고(故) 김정식 대덕전자 회장이 전자공학 분야의 학문과 기술 발전에 큰 업적을 쌓은 인재들에게 수여하기 위해 제정한 상으로, 올해는 10일 수여식이 진행된다. 9일 LG이노텍에 따르면 정 사장은 부품 국산화와 소재·부품 산업의 글로벌 경쟁력 향상에 기여한 공로를 인정받아 올해 수상자로 선정됐다.

정 사장은 소재·부품 전문 경영인으로 평가받는다. 1984년 LG반도체로 입사해 LG디스플레이, LG화학, LG이노텍 등 주요 계열사를 거치며 소재·부품 산업의 원천기술 확보, 차별화 제품 개발, 생산 기술·공정 혁신 등을 주도해왔다.

LG디스플레이 재직 당시 핵심 생산장비 국산화를 추진했고 초대형·초고해상도 TV 시장을 주도했으며 차세대 유기발광다이오드(OLED) 시장 선점 기반을 확보했다. LG화학에서는 자동차, OLED TV, 반도체 패키지용 첨단 기술과 소재 개발을 통해 정보전자와 소재산업 경쟁력을 끌어올렸다.

2019년부터는 LG이노텍 사장을 맡아 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 등 사업분야에서 활약했다. 광학솔루션 분야에서는 제품 개발을 가속화하고 스마트폰용 카메라·3D센싱모듈 세계 1위 입지를 다졌으며 기판소재에서는 세계에서 가장 얇은 통신용 반도체 기판을 비롯해 글로벌 1등 제품을 앞세워 산업 경쟁력 향상을 이끌었다. 전장부품도 차량용 5G 통신모듈, 차량용 와이파이6E 모듈 등 세계 최초 제품 개발을 잇따라 성공시켰다.

정 사장은 미래 소재 분야에서도 지난해 업계 최초로 디지털 트랜스포메이션과 인공지능(AI) 방식의 시뮬레이션 기법을 활용해 세계에서 전력손실이 가장 적은 '고효율 자성소재' 개발에 성공했고, 지난 9월에는 중(重)희토류 사용을 최소화한 세계 최고 성능의 '친환경 마그넷'을 선보이며 업계의 주목을 받기도 했다.

