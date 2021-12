또 뚫린 교정시설 방역…법무부, 내일부터 추가 전수조사

[아시아경제 김형민 기자] 전국 교정시설에서 약 1년 만에 코로나19 확진자가 다수 나와 관련 당국이 바짝 긴장하고 있다.

9일 법무부 등에 따르면, 전날 서울동부구치소 수용자 3명과 직원 1명, 화성직업훈련교도소 수용자 1명과 직원 1명, 경북북부2교도소 직원 1명 등 총 7명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 이 숫자는 더 늘어날 가능성도 있다. 법무부는 서울동부구치소를 중심으로 오는 10일과 14일, 19일 추가 전수검사를 실시할 예정이다. 코로나19 잠복기 등을 고려해 전수검사 일정을 잡았다.

법조계와 방역당국은 지난 1월 발생한 교정시설 무더기 확진이 재현될까 염려하고 있다. 특히 서울동부구치소는 지난해 11월27일 확진자가 최초 발생한 이후 계속 늘어 지난 1월에는 1060명(수용자 1018명·직원 21명·직원 가족 등 21명)에까지 도달했다. 이는 전체 수용자 2419명 중 43%에 해당되는 수치였다.

위기감이 고조되자 정치권 등에서는 비판의 목소리가 나오고 있다. 신인규 국민의힘 상근부대변인은 전날 논평에서 "엄중한 코로나19 상황은 정부가 스스로 자초한 측면이 크다"며 "박범계 법무부장관의 책임 있는 자세를 촉구한다"고 했다.

박 장관은 취임 후 교정기관을 8곳 돌며 코로나19 방역을 강조해 왔지만, 이번에 확진자가 발생하면서 미연에 방지하지 못했다는 비판을 피하긴 힘들 것으로 보인다. 가장 최근 방문은 지난 2일에 간 인천구치소였다. 박 장관은 12층 고층형 빌딩구조로 3밀(밀집·밀접·밀폐)이 중첩된 인천구치소 내 수용동, 변호인접견실 등을 돌며 현장 점검했다. 서울동부구치소는 지난달 6일 강성국 차관이 방문해 방역실태를 점검한 바 있다.

한편 법무부는 "엄중한 방역 위기상황에서 교정시설의 코로나19 발생을 차단하는데 총력을 기울이겠다"고 밝혔다. 서울동부구치소 확진자 발생과 관련해 전날 코로나19교정시설긴급대응단·서울동부구치소 합동 현장대응체계를 구축하고 관할보건소 역학조사팀과 향후 추가 전수검사 일정, 방역체계 확립방안 등을 논의했다고도 밝혔다.

