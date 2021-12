순천시, 2년 연속 공직윤리제도 운영 우수기관 선정

인사혁신처의 공직윤리제도 평가에서 2년 연속 ‘전남 유일 우수기관’

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 인사혁신처에서 실시한 ‘공직윤리제도 운영 평가’에서 2년 연속 전라남도에서 유일하게 우수기관으로 선정됐다고 8일 밝혔다.

지난 7월 광역·기초 자치단체, 시·도 교육청을 포함한 286개 기관을 대상으로 공직자윤리법령 준수여부, 재산등록·공개·심사, 취업·행위제한 등 9개 분야 25개 항목을 평가해 순천시를 비롯한 전국 24개 기관이 공직윤리제도 운영 우수기관으로 선정됐다.

순천시는 매년 재산등록 의무자를 대상으로 자체교육을 실시해 성실한 신고를 유도하고 있으며, 엄격한 재산심사 등으로 공직윤리제도가 모범적으로 운영되고 있다는 점에서 좋은 평가를 받았다.

순천시 감사실 관계자는 “관련법령 개정에 따라 부동산 업무 관련 공직자들이 업무관련 정보를 이용하여 재산을 증식하는 경우에는 엄중한 조치를 할 계획이다”며 “앞으로도 시민에게 사랑과 신뢰를 받는 공직문화가 정착하도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

