[아시아경제 박준이 기자] 유진기업 유진기업 023410 | 코스닥 증권정보 현재가 4,685 전일대비 45 등락률 -0.95% 거래량 383,194 전일가 4,730 2021.12.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-6일 모두가 놀란, '주식 카톡방'의 무료 선언! 유진기업, 지난해 영업익 1325억...전년比 3.54% ↑ close 은 유진더블유사모투자합자회사로부터 1000억주를 1000억원 규모로 취득했다고 8일 공시했다. 이는 자기자본 대비 12.37%다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr