현대두산인프라코어, 10톤급 불도저 출시…"북미시장 공략"

현대중공업그룹 편입 후 첫 신제품…100대 사전 계약

[아시아경제 이혜영 기자] 현대두산인프라코어가 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 500 등락률 -0.45% 거래량 92,072 전일가 110,000 2021.12.08 12:13 장중(20분지연) 관련기사 국내 주요 기업들, '연말 방역' 총력전…회식 금지·출장 자제코스피 연중 최저점 떨어진날, 공매도 1조원 폭탄현대건설기계, 최철곤 대표이사 신규 선임 close 그룹 편입 후 첫 신제품으로 10톤급 불도저를 출시했다고 8일 밝혔다.

해당 불도저는 최근 미국 애리조나에서 열린 딜러 미팅에서 처음 공개됐다. 현대두산인프라코어는 딜러사 120곳이 참석한 행사에서 100대 넘는 물량에 대한 사전 계약을 맺었다고 전했다. 현대두산인프라코어는 내년부터 군산공장에서 불도저 계약 물량에 대한 생산에 들어가 3분기 중 딜러사에 전달할 계획이다.

현대두산인프라코어가 내놓은 10톤급 불도저는 타사 제품 대비 엔진 출력이16%가량 높고, 후방 확인이 가능한 리어뷰 카메라가 탑재돼 넓은 시야 확보가 가능하다. 3D 기반 토공판(blade) 자동 제어 시스템이 장착돼 불도저 핵심 기능인 평탄 작업 정확성을 높일 수 있고 중복 작업 감소에 따른 생산성과 연비 향상이 가능하다고 회사 측은 설명했다.

현대두산인프라코어는 불도저 수요가 큰 북미 시장을 집중 공략할 방침이다.

영국의 건설기계 전문 리서치기관인 오프하이웨이리서치에 따르면 지난해 전 세계 불도저 판매량은 2만2847대이며 이 중 북미시장에서 8275대가 판매됐다. 글로벌 수요의 36%를 북미 시장이 차지한 셈이다. 불도저 전 세계 판매량은 매년 증가 추세로 2025년에는 2020년 대비 21% 상승한 2만7728대로 추산된다.

현대두산인프라코어 관계자는 “이번 불도저 출시로 굴착기, 휠로더 등 제품 라인업 다변화를 통한 북미 시장내 브랜드 이미지 상승과 이에 따른 매출 확대가 기대된다”며 “국내 대형 건설사들도 많은 관심을 갖고 있고 중장기적으로 신흥시장 및 유럽에도 맞춤형 불도저를 판매함으로써 글로벌 톱티어(Top-tier) 업체들과 경쟁에 나설 것”이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr