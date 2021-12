윤봉근 민주당 광주공동선대위부위원장 ‘평동 사격장’ 이전 촉구

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 윤봉근 더불어민주당 이재명 대통령 후보 광주공동선대위부위원장이 ‘광주광역시 광산구 평동 사격장’ 이전을 강력히 촉구했다.

평동 사격장이 지난 1951년 군사시설로 자리잡은 이후 도시가 팽창되면서 사격장 인근 일대의 미관과 발전을 저해할 뿐 아니라 낙후 지역으로 전락해 왔다.

평동 사격장은 지난 2011년 강운태 시장과 당시 시의회 의장이었던 윤봉근 부위원장이 힘을 합쳐 국방부(육군보병학교)와 이전을 추진하는 MOU까지 체결했지만 대체부지 등이 걸림돌로 작용하면서 지지부진한 상태로 10여 년간 발목이 잡힌 상태다.

대체부지로 거론되던 장성군의 반발로 진행이 어렵게 되자 국방부는 지자체의 반대로 군 훈련장 이전이 무산되는 사례를 방지하는 차원에서 기존 훈련장 내에 이전 시에는 지자체의 동의사항을 삭제하는 관련 훈령을 개정(2014년)했으나 여전히 진척이 없다.

이에 윤봉근 부위원장은 “하루 빨리 평동 사격장(246만 3000㎡)과 인접 동백훈련장(429만 8000㎡)을 시민의 품으로 돌려줘야 한다”고 주장했다.

이어 “평동 사격장은 송정역에서 승용차로 10분, 서광산 IC 및 나주 IC에서 5분 거리에 위치해 접근성이 뛰어나다”면서 “평동저수지, 송산유원지와 함께 광주시민쉼터 및 광산구민의 생활체육을 위한 종합레포츠타운으로 조성해 늘어나는 체육인의 욕구를 충족시키는 방향으로 개발이 고려 돼야 한다”고 덧붙였다.

윤 부위원장은 올해 군부대 이전 문제를 매듭지은 양평군과 강릉시의 사례를 언급하며 광주시와 국방부의 전향적인 태도 변화도 요구했다.

최근 양평군은 2017년 9월 ‘양평종합훈련장 갈등관리협의회’를 출범해 지속적으로 사격장 이전을 추진해 지난 2월 9일 국방부(7군단)와 2030년까지 이전 할 것을 합의했다.

또 강릉시는 관내 군 사격장(60만 ㎡)을 3년여간 협상 끝에 국방부와 이전 합의각서를 체결해 1조원에 가까운 민간자본을 유치하는 등 도심 속 군부대 이전이 코로나 이후 침체된 지역경제에 활력을 주고 있다.

한편 지난 3월 김선교 의원의 ‘군 사격장 이전 및 지원에 관한 특별법’ 발의로 국방부장관이 이전 후보지를 선정하고 주민투표를 요구케 하는 등, 중앙부처의 역할을 강조한 법률을 추진 중에 있어 이전 사업이 탄력을 받을 것으로 예상된다.

