그랜드 조선, '조선 주니어 위한 키즈 패키지' 출시

키즈 특화 브랜드 '조선 주니어' 경험하며 부산·제주에서 가족 호캉스

그랜드 조선 부산, 키즈 맞춤형 MD상품·부모 위한 스타벅스 컴포터

그랜드 조선 제주, 아이 위한 하프 데이 체험 프로그램, 식음 업장 패키지



[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트의 독자브랜드 호텔 '그랜드 조선 부산'과 '그랜드 조선 제주'는 키즈 패키지를 출시했다고 8일 밝혔다.

그랜드 조선 부산은 어린이 고객 맞춤형 MD 상품 등을 제공하는 '디어 마이 조선 주니어' 패키지를 내년 1월31일까지 선보인다.

조선 주니어 키즈룸에서의 1박과 조선 주니어 MD 상품인 '조선 주니어 테이블 웨어' 1개, 조선 주니어를 대표하는 캐릭터 '코리와 낼름이'의 모습이 담긴 수제사탕 1개를 선물로 제공한다. 키즈룸에는 키즈 전용 어메니티가 기본적으로 포함된다. 부모를 위한 선물로 '꽁빠니 드 프로방스' 어메니티와 조선호텔앤리조트를 위해 제작된 '2021 스타벅스 스페셜 컴포터'를 투숙당 1개 제공한다.

키즈 스위트 객실 선택 시 조말론 어메니티와 아리아 조식 성인 2인 혜택, 2021 스타벅스 스페셜 컴포터 2개, 와인&쿠키 세트가 포함된다. 그랑 제이 프라이빗 라운지 성인 2인 이용 혜택도 제공한다. 모닝 타임(오전 10시~오후 12시)과 데이 타임(오후 2시~5시)에는 소인 2인까지 함께 이용할 수 있다. 나이트 타임(오후 6시~8시)에는 14세 미만 고객은 출입이 제한된다.

그랜드 조선 제주는 '러브 마이 조선 주니어' 패키지를 내년 6월30일까지 선보인다. 조선 주니어 키즈룸에서의 1박과 키즈 스테이션이 별도로 준비된 '아리아' 조식 3인(성인 2인, 소인 1인), 액티비티 전담팀 '그랑 조이'의 '하프데이 키즈케어(3시간)' 1인 혜택을 제공한다.

'하프데이 키즈케어'는 그랑 조이의 대표 키즈 프로그램으로 조선 주니어 키즈 클럽에서 진행되며 알록달록 액세서리 만들기, 대굴대굴 구슬아트, 레인보우 박스 만들기, 쿠킹 클래스 등 요일별로 다양하게 구성된다. 각 프로그램은 총 40분 동안 오후 3시~6시까지 진행되며 프로그램 시작 1시간 전까지 유선으로 예약할 수 있다.

그랜드 조선 제주의 식음 업장에서 사용 가능한 5만원 이용권을 제공한다. 선착순 200객실 대상으로 루치펠로의 어린이 치약&칫솔 세트를 선물한다. 2박 이상 투숙 시에는 사계절 패밀리 온수풀에 준비된 가든풀 카바나 2시간 이용 혜택이 제공된다.

그랜드 조선 부산, 그랜드 조선 제주 모두 생일을 맞이한 조선 주니어들에게는 생일 왕관과 케이크를 제공한다(사전 예약 필수).

