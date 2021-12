지하철 기관사가 운행 중 확진…승객 전원 하차한 서울 지하철 6호선

구내식당 함께 이용한 동료 확진 후 코로나 검사..."밀접접촉자 분류되지 않아 출근"

[아시아경제 김서현 기자] 서울에서 지하철을 운행하던 기관사가 근무 도중 코로나 확진 판정을 받아 승객들이 모두 하차하는 소동이 벌어졌다.

7일 서울교통공사에 따르면 이날 오후 2시 20분쯤 서울 지하철 6호선을 응암순환 열차를 운행하던 기관사 A씨가 방역당국으로부터 코로나 확진 통보를 받았다. 해당 기관사는 구내식당을 같이 이용한 동료가 확진 판정을 받은 후 코로나 검사를 받았고, 양성 판정이 내려졌다.

이에 서울교통공사는 A씨가 운행하던 지하철을 돌곶이역에 정차시킨 뒤 승객들을 내리도록 하고, 다음 지하철을 이용하도록 조치했다. A씨는 돌곶이역에서 승객들을 모두 하차시킨 뒤 기관실에 남아 신내차량기지까지 열차를 이동시켰다.

A씨는 승객과 다른 통로로 지하철에 탔으며, 지하철 구조 특성상 승객과 접촉하지 않았다. A씨와 함께 근무하는 수색승무사업소 직원들은 모두 코로나 검사를 받았다.

서울교통공사는 "(먼저 확진 판정을 받은 직원과) 밀접접촉자인 직원들은 출근하지 않았으나, A씨는 밀접접촉자로 분류되지 않아 출근했다"며 "열차는 기지로 복귀해 방역작업을 했다"고 밝혔다.

