트럼프, SNS 회사 CEO로 누네스 공화당 하원의원 영입

[아시아경제 김형민 기자] 도널드 트럼프 전 대통령을 열렬히 지지한 데빈 누네스 공화당 하원의원이 의회를 떠나 트럼프 전 대통령이 운영하는 소셜미디어(SNS) 회사에 합류한다.

6일(현지시간) 현지 외신들에 따르면 '트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹'(TMTG)은 이날 누네스 의원이 내년 1월부터 자사 최고경영자(CEO)로 일하게 될 것이라고 성명을 발표했다.

트럼프 전 대통령은 "누네스 의원은 미디어와 거대 기술 기업이 미국을 위대하게 만드는 자유를 해치는 것을 막아야 한다는 것을 이해하고 있다"고 영입 배경을 설명했다.

누네스 의원도 "인터넷을 재개해 검열 없이 사상과 표현의 자유로운 흐름을 허용할 때가 왔다"며 "미국은 인터넷이라는 꿈을 실현한 나라이며 TMTG는 이 꿈을 다시 살리는 회사가 될 것"이라고 밝혔다.

누네스 의원은 2015년부터 4년간 하원 정보위원장으로 일했고 민주당이 하원 다수당이 된 후에는 정보위 공화당 간사를 맡아 '러시아 스캔들'과 대통령 탄핵에 대한 의회 조사에서 트럼프 대통령을 엄호했다.

그는 러시아 스캔들 관련 연방수사국(FBI)의 편파 수사를 비판하는 '누네스 메모'를 공개해 거센 파장을 일으켰다. 또 트럼프 전 대통령과 마찬가지로 주류 미디어 회사에 대적하는 행보를 보여왔다.

트럼프 전 대통령은 지난 10월 TMTG 설립을 발표하면서 자체 SNS 애플리케이션 '트루스 소셜'(Truth Social) 출범 계획을 밝혔다.

트위터는 지난 1월 의사당 난입 사건을 계기로 트럼프 전 대통령의 계정을 영구 정지시켰고 페이스북도 2023년 1월까지 계정을 일시 정지하기로 지난 6월 결정한 데 따른 대응 행보다.

