서울신라호텔, 겨울 감성 담은 '힐링 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 서울신라호텔은 겨울 힐링 패키지 2종을 출시했다고 7일 밝혔다.

크리스마스 분위기를 돋우는 리스를 직접 만들 수 있는 '윈터 블로썸' 패키지를 선보인다. 서울신라호텔 플라워 클래스는 유명인사와 최정상급 연예인들의 결혼식 꽃장식을 맡아온 신라호텔 플라워팀의 경험을 배울 수 있어 매년 높은 인기를 끌었던 프로그램이다.

이번 플라워 클래스에서는 프리저브드 플라워(보존화), 솔방울 등 겨울 계절감을 느낄 수 있는 소재를 활용할 예정이다. 리스는 집 안 어디에 놓아도 손색 없는 크리스마스 오브제가 될 수 있고, 선물로도 제격이다. 체크인 당일 오후 4시30분부터 1시간 동안 19층 라운지에서 진행되며 플라워팀의 설명이 가능하도록 소규모(최대 6인 한정)로 운영된다.

이 프로그램은 오는 7일부터 22일 중 매주 화~목요일에 진행되며 '윈터 블로썸' 패키지는 디럭스 룸 1박 기준 ▲플라워 클래스 참여 혜택(2인) ▲더 신라 에코 와인백(1개) ▲레드 와인(1병) ▲체련장(Gym), 실내 수영장 혜택(2인)으로 구성된다.

'인 룸 아트' 패키지도 함께 선보인다. 튜토리얼 영상을 참고해 왁스 파스텔을 이용한 그림을 완성하며 서울신라호텔에서의 하루를 추억할 수 있는 상품이다.

서울신라호텔은 이를 위해 취미 미술 수업 전문업체인 '마이팔레트'와 협업했다. 영상에 등장하는 '마이팔레트' 전문 강사의 설명을 따라가다 보면 완성된 작품을 만날 수 있다. 준비된 영상에는 그림 그리기에 기본이 되는 정보뿐 아니라 서울신라호텔의 명소 '팔각정' 그리기와 곰인형 '신라베어' 그리기 등 2가지 옵션이 함께 제공된다.

'인 룸 아트' 패키지는 12월30일까지(12월24~25일 제외) 이용 가능하다. 상품에는 ▲'마이팔레트' 튜토리얼 영상 ▲아트 키트(1세트) ▲신라베어(1개) ▲'마이팔레트' 스튜디오 프리미엄 클래스 할인권(2매) ▲체련장(Gym) 및 실내 수영장 입장 혜택이 제공된다.

