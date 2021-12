구미시와 '티아페나실 증설 투자양해각서' 체결

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 711,000 전일대비 6,000 등락률 -0.84% 거래량 173,785 전일가 717,000 2021.12.07 15:30 장마감 관련기사 LG화학, LG엔솔 주식 약 2조원어치 처분LG에너지솔루션 공모가 상단 30만원…공모액 최대 10조원LG화학 당뇨병치료제 '제미글로', 혈당 강하 효과 극대화 입증 close 의 농업 사업 자회사 팜한농이 경북 구미공장에 130억 원을 투자해 생산라인을 증설한다.

구미시와 팜한농은 7일 오후 구미시청에서 농약 신물질 티아페나실 생산라인 증설을 위한 투자양해각서(MOU)를 맺었다.

'그린 바이오 기업'을 표방하는 팜한농은 지난해 6000억 원 이상 매출을 달성했으며, 이번 생산라인 증설에 130억 원을 투자해 20여 명 고용을 창출할 계획이다.

팜한농이 자체 개발한 신물질 제초제 티아페나실(제품명 테라도)은 작물 체내 엽록소 생성을 억제하고 활성산소를 생성해 세포를 파괴한다.

이유진 팜한농 대표는 "앞으로도 그린바이오 기업으로서 위상을 굳건히 지키고 대한민국 농업 발전을 위해 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr