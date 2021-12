[포토]강북구, 도봉세무서 복합개발사업 업무협약 체결

[서울시 자치구 포토 뉴스]강북구, 2027년까지 세무서와 다목적 체육시설 융합한 복합시설 건립...광진구, 12월21일까지 각 동마다 어려운 이웃을 위한 기부데이 행사 열려 각 동에서 모아진 성금, 사회복지공동모금회 통해 소외된 이웃에게 전달

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 7일 기획재정부, 국세청, 한국자산관리공사와 함께 ‘도봉세무서 복합개발사업’ 업무 협약식을 열었다.

이날 행사는 개회식, 협약서 서명과 교환, 기념촬영 순으로 진행됐다. 박겸수 강북구청장, 안도걸 기획재정부 제2차관, 임성빈 서울지방국세청장, 남궁 영한국자산관리공사 이사가 참석했다.

복합 개발사업은 현 도봉세무서 건물을 헐고 그 자리에 신청사와 다목적 체육시설을 조성하는 장기 계획이다. 지하 3층에서 지상 9층 1만7500㎡ 규모로 2027년까지 건립된다. 지하 2층~지상 1층에는 다목적 체육시설이 들어선다.

광진구(구청장 김선갑)가 연말연시를 맞아 각 동마다 어려운 이웃을 돕기 위한 ‘사랑의 기부데이(일일찻집)’을 운영해 따뜻함을 나눈다.

이번 행사는 서울사회복지공동모금회 주관 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업 일환으로 지역 민·관 협력으로 어려운 이웃을 돕기 위해 마련됐다.

이번 동별 기부데이는 지난 3일 중곡4동, 구의2동을 시작으로, 각 동마다 열려 21일까지 이어질 예정이다.

7일에는 광장동 직능단체연합회에서 주최한 ‘사랑의 기부데이’가 광장동주민센터 강당에서 개최됐다.

이 날 행사는 사회적 거리두기를 위해 코너마다 사람 인원수를 한정해 입장하는 워킹스루 방식으로 진행됐다.

행사장에는 기부함과 천사 그림이 그려진 포토존, 희망 메시지를 적을 수 있는 힐링존 등을 마련해 참여자들이 다채롭게 즐길 수 있도록 했다.

김선갑 광진구청장 “코로나19 장기화로 모두 힘든 시기에도 따뜻한 마음으로 기부데이에 참여해주신 구민들에게 감사드린다”라며 “이번 행사를 통해 마련된 기금이 주변 어려운 이웃을 위해 전달된다고 하니 날씨는 춥지만 마음은 따뜻해진다”고 말했다.

이번 행사를 통해 각 동에서 모아진 성금은 사회복지공동모금회 서울특별지시회에 기탁해 소외된 이웃을 위해 사용된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr