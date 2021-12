'코로나19 진단키트 개발·수출' 공로 홍승억 오상헬스케어 대표 등 유공자 포상

'2021년 바이오 기업인의 날' 개최

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 코로나19 진단 키트 개발 및 수출 확대에 기여한 홍승억 오상헬스케어 대표 등 유공자 15명이 '2021년 바이오 기업인의 날'을 기념해 산업통상자원부 장관 표창을 8일 받는다.

이날 산업부와 한국바이오협회, 한국산업기술평가관리원은 서울 포시즌스 호텔에서 '2021년 바이오 기업인의 날' 행사를 열고 유공자 포상과 주요 성과 사례 발표를 진행한다고 밝혔다.

박진규 산업부 차관은 축사를 통해 바이오 수출이 작년에 사상 최초로 100억달러 돌파한 이후에 올해 다시 역대 최고치를 경신할 것으로 기대된다고 언급하며, 코로나19 상황에 기민하게 대응해 비즈니스 기회로 연결시킨 기업인들의 노력과 도전정신을 치하할 예정이다.

산업부에 따르면 올들어 10월까지 누적 바이오 수출액은 129억3000만달러다. 매달 12억9300만달러어치를 수출한 셈인데 이 추세가 이어진다면 2020년 연간 수출액이 138억9000만달러를 넘어설 가능성이 크다.

이날 기념식에선 바이오 산업 발전과 일자리 창출에 기여한 유공자 포상이 진행된다. 홍 대표와 최의열 바디텍메드 대표가 수출증대 공로로 산업부 장관 표창을 받는다. 산업부는 이를 포함해 고용창출과 지역발전, 인력양성, 혁신성장, 연구개발 등 분야별로 공로자에게 장관 표창을 수여한다.

박 차관은 "원부자재 안정적 수급과 생산 전문 인력 공급, 유수기업 투자 유치 등을 위한 지원을 아끼지 않겠다"며 "바이오 전 산업에 막대한 파급력이 예상되는 미래 유망 분야인 합성생물학과 첨단바이오에 대한 정부 투자를 확대하고, 차세대 의약품으로 주목받는 디지털 치료제 개발과 인공지능(AI) 기반의 개인 맞춤형 헬스케어 서비스 육성을 적극 추진할 계획"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr