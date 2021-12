경남대, '2021 교육기부 우수기관' 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교는 교육부와 한국과학창의재단이 추진하는 '2021년 교육기부 우수기관 인증제'에서 '우수기관'으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

교육기부 우수기관 인증제는 교육의 사회 환원과 나눔 문화 정착에 앞장서는 기업, 대학, 공공기관, 대학생 교육기부 동아리 등을 발굴해 선정하는 제도다.

경남대는 2018년 체육·예술 교육기부 경상권 거점대학으로 선정된 이래 경상권 도서벽지 학교, 지역아동센터, 장애인복지관 등 소외지역 및 소외계층을 대상으로 다양한 활동을 해왔다.

이번 선정으로 경남대는 오는 2024년 12월 31일까지 3년 간 교육기부 우수기관 자격을 유지하게 됐다.

이와 함께 교육기부 관련 활동에 사용될 '교육기부 인증 마크'와 교육기부 포털 사이트 소개·홍보, 재단 명의 봉사활동 확인서, 교육기부 대상 참가 인센티브 등 각종 혜택을 받게 됐다.

