다원시스, 3312억원 규모 서울 5·8호선 신조전동차 공급 낙찰

[아시아경제 공병선 기자] 다원시스 다원시스 068240 | 코스닥 증권정보 현재가 30,700 전일대비 200 등락률 -0.65% 거래량 552,713 전일가 30,900 2021.12.07 13:36 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성 할 “전기차” 대장株!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 서울교통공사로부터 서울 5·8호선 신조전동차 298칸 구매 낙찰 대상자로 선정됐다고 7일 공시했다.

총 낙찰금액은 3312억원이며 이는 최근 사업연도 매출액 대비 133.57% 수준이다. 납품기한은 2025년 6월30일까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr