[프로필] 박용인 삼성전자 DS부문 시스템LSI사업부장 사장

삼성전자는 7일 2022년 정기 사장단 인사를 통해 박용인 부사장을 사장으로 승진시켰다고 밝혔다.

박용인 사장은 동부하이텍 대표 출신으로 2014년 삼성전자 입사후 LSI개발실장, 센서사업팀장, 시스템LSI 전략마케팅실장 등 시스템 LSI사업부 내 주요 보직을 역임하면서 DDI·PMIC·센서 사업 성장을 주도했다는 평가를 받는다.

이번 사장 승진을 통해 시스템LSI사업부장을 맡아 시스템 반도체 사업 성장에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 전망된다.

△ 1964년생 △ 연세대 전자공학 학·석사

△ 주요 경력

- 2020.12 ~ 현재 삼성전자 S.LSI사업부 전마실장

- 2018.12 ~ 2020.12 삼성전자 S.LSI사업부 Sensor사업팀장

- 2017.11 ~ 2018.12 삼성전자 S.LSI사업부 LSI개발실장

- 2015. 7 ~ 2017.11 삼성전자 S.LSI사업부 Sensor제품개발팀장

- 2014. 4 ~ 2015. 6 삼성전자 S.LSI사업부 차세대제품개발팀장

- 2007. 1 ~ 2014. 3 동부하이텍 대표이사 사장

- 1999. 3 ~ 2006.12 텍사스 인스트루먼츠

- 1987. 3 ~ 1999. 1 LG반도체

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr