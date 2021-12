[프로필] 한종희 삼성전자 대표이사 부회장

삼성전자는 7일 2022년 정기 사장단 인사를 통해 한종희 사장을 부회장으로 승진시켰다고 밝혔다. 한 부회장은 앞으로 IM(IT·모바일 사업부문)과 CE(소비자가전 사업부문)을 통합한 세트 부문장을 맡게 된다.

한 부회장은 급변하는 경영 환경과 치열한 글로벌 경쟁 속에서도 15년 연속 TV시장 세계 1위를 달성하는 등 탁월한 경영 능력과 리더십을 보여줬다는 평가를 받는다.

△ 1962년생 △ 인하대 전자공학과

△ 주요 경력

- 2017.11~ 현재 삼성전자 VD사업부장

- 2015.12~2017.11 삼성전자 VD사업부 개발팀장

- 2014. 8 ~ 2015.12 삼성전자 VD사업부 개발실장 겸)Global운영센터장

- 2013.12 ~ 2014. 7 삼성전자 VD사업부 개발실장 겸)차세대전략팀장

- 2012.12 ~ 2013.12 삼성전자 VD사업부 상품개발팀장 겸)상품기획팀장

- 2011.12 ~ 2012.12 삼성전자 VD사업부 개발실 상품개발팀장

- 2009. 1 ~ 2011.12 삼성전자 VD사업부 개발팀 개발2그룹장

- 1988. 1 ~ 2009. 1 삼성전자 VD사업부 개발팀

