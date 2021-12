서울 일주일 학생 확진자 1450명…교내감염 5.9% 증가

최근 일주일 학생 확진자 1450명, 전주대비 360명↑

가족감염 가장 많고 교내감염 비율도 5.9% 증가

초 793명, 중 359명 확진…전주보다 초등 248명 늘어

서울에서 최근 일주일 간 발생한 학생 확진자가 1450명으로 전주 대비 360명 증가했다. 교내감염 비율이 반등하면서 학부모들의 불안감도 커지고 있다.

7일 서울시교육청에 따르면 지난달 29일부터 5일까지 발생한 학생 확진자는 1450명, 교직원 확진자는 104명으로 총 1554명이다.

학생 중 교내에서 감염된 인원은 363명으로 전주 대비 5.9%(155명) 증가했다. 지난주 교내 감염 비율이 감소했으나 다시 반등한 것이다.

학생 감염 경로는 가족 감염(36.0%, 559명)이 가장 많고 교내감염이(25.0%, 388명) 그 다음으로 많다. 교외감염(7.0%, 110명)이 가장 적고 감염경로가 불분명한 경우는 32.0%(497명)다.

학교급별 확진자 수는 ▲초등학교 793명 ▲중학교 359명 ▲고등학교 1~2학년 140명 ▲유치원 114명 ▲고3 29명이다. 초등학생 확진자 수는 전주보다 248명, 중학생은 40명, 고1·2는 30명 증가했다. 유치원생은 49명 늘었다.

학교급별 감염 비율도 초등학교(55.3%)가 가장 높고 중학교(25.0%)가 그 다음으로 많다. 고1·2(9.8%), 유치원(7.9%) 순이다. 서울시 확진자 대비 학생 확진 비율은 11.9%로 전주(10.4%)보다 상승했다.

주요 집단감염 사례는 2건이다. A유치원에서는 가족 감염 이후 원생 23명이 추가 확진판정을 받아 지난달 28일까지 24명이 집단감염됐다. B중학교에서는 의심증상이 나온 이후 1명이 확진됐고 지난 3일까지 12명이 추가 확진됐다.

서울에서는 지난달 22일부터 전면등교를 실시해 96% 학교가 등교수업을 진행하고 있다. 1일 기준 등교한 학생은 84.2%로 지난달 24일(87.8%)보다 감소했다. 서울에서는 과대·과밀학급에 대해 학부모와 학생, 교원 의견수렴을 거쳐 초3~6학년은 3/4 이상, 중·고교는 2/3 이상 등교할 수 있도록 하고 있다.

같은 기간(11월29~12월5일) 전국 학생 확진자 수는 하루 평균 564명으로 역대 최대치를 기록했다. 지난 1일에는 전국에서 발생한 학생 확진자는 698명으로 역대 일일 학생 확진자 중 최대규모였다. 전국 학교급별 학생 확진자 수는 ▲유치원 301명 ▲초등학교 1957명 ▲중학교 1262명 ▲고등학교 400명 ▲기타 28명이다.

교육부는 오는 8일까지 12~17세 학생과 보호자를 대상으로 학교단위 백신 접종 관련 희망 여부를 조사한다. 자가격리 앱에서 조사하는 내용은 방문접종을 원하는지, 다른 곳에서 접종을 받을 계획이 있는지, 접종을 원치 않는지 여부다. 이번주까지 조사를 거쳐 13일부터 2주간 학교단위 방문 접종을 진행한다. 대상연령인 중2와 고1·2는 통상 오는 6일부터 24일까지 기말고사를 치르며, 기말고사를 종료한 학교부터 우선 접종을 시작하게 될 것으로 보인다.

한편 서울시교육청은 이달 말까지 유·초·중·고등학교 110개교에서 자체 방역점검을 실시한다. 학교 방역을 위해 퇴직 보건교사 20명을 채용해 확진자가 발생한 학교에 보건지원강사를 추가로 지원하고 이달 말까지 학교 등에 이동검체팀 유전자증폭(PCR) 검사를 지원한다.

