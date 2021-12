"체감온도 뚝↓" … 편의점 방한용품 매출 쑥↑

[아시아경제 조인경 기자] 갑자기 찾아온 추위에 편의점에서 판매하는 핫팻, 스타킹 등 방한용품 매출이 급증했다.

7일 세븐일레븐에 따르면, 최저기온이 영하로 떨어졌던 지난달 22일부터 이달 6일까지 보름간 핫팩 매출이 전년 동기 대비 58.8% 증가했다. 지난해 같은 기간에 비해 영하권 날씨가 나흘이나 늘어난데다 바람도 강하게 불며 체감온도가 급격히 떨어지자 가까운 편의점에서 핫팩을 구입하는 소비자들이 늘어난 것으로 분석된다.

특히, 지난주까지 이어진 단계적 일상회복(위드코로나) 효과로 유흥 상권과 드라이브인 상권의 유동인구가 늘면서 이들 상권에서 핫팩 매출이 각각 85.9%, 41.1% 가파른 상승 곡선을 그렸다.

칼바람을 막아주는 스타킹과 양말 매출은 각각 40.3%, 32.2% 늘었다. 추운 날씨에 감기 증세를 보이는 사람들이 증가하면서 편의점 내 감기약 판매도 11.6% 상승했다. 간식류 중에선 군고구마와 어묵이 전년 동기 대비 14.2%, 26.3% 더 팔렸고, 온장고 음료 매출은 26.8%, 따뜻한 물을 부어 마시는 원컵 음료는 16.0% 신장했다.

이진형 세븐일레븐 비식품팀장은 "지난주 갑자기 강추위가 찾아오며 핫팩 등 방한용품을 찾는 소비자들이 크게 늘었다"며 "올 겨울 한파가 예보된 만큼 다양한 방한용품과 기능성 제품 출시를 준비하고 있다"고 말했다.

