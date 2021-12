성신양회, 지속가능경영보고서 첫 발간

[아시아경제 김종화 기자] 성신양회가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 포함한 재무적 성과와 비재무적 성과를 담은 지속가능경영보고서를 첫 발간했다.

7일 성신양회에 따르면, '2021 성신양회 지속가능경영보고서'에는 미래세대를 위한 환경에서의 책임과 보존, 임직원과 협력사, 지역사회와의 상생을 통한 행복추구, 기업의 사회적 책임을 통한 사회적 가치 창출 등 ESG경영 비전, 순환자원 경영, 사업장 안전보건, 윤리·준법 경영과 관련된 성과 등을 소개했다.

성신양회는 이번 보고서를 통해 경영활동으로 창출되는 경제, 사회, 환경적 가치와 성과를 주주, 고객, 지역사회 등 다양한 이해관계자들과 투명하게 소통할 방침이다.

김상규 성신양회 사장은 "성신양회는 기후변화와 환경문제 등 기업의 책임이 점점 강화되고 코로나 펜데믹으로 불확실성이 더욱 확대되고 있는 상황에서 생존해법으로 ESG에 주목하고 있다"면서 "ESG는 생존과 성장을 동시에 이뤄내야 하는 상황에서 선택이 아닌 필수이며, ESG를 보다 적극적으로 실천해 기업가치를 한 단계 끌어올리고자 한다"고 강조했다.

이번 보고서는 글로벌 ESG보고서 가이드라인 GRI(Global Reporting Initiatives) 스탠다드를 따랐으며, 객관적이고 투명한 보고서 발간을 위해 전문 검증기관인 한국경영인증원의 제3자 검증을 받았다. 성신양회 지속가능경영보고서는 발간과 동시에 성신양회 홈페이지에 게시돼 누구나 열람할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr