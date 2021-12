외국인이 기대하는 '서울비전 2030' 정책 1위, '서울 백제역사유적지구 조성'

국내외 거주 외국인 대상 ‘서울비전 2030’ 대표사업 30개 온라인 투표…총 6277명 참여

[아시아경제 임철영 기자] 서울의 향후 10년 미래 비전을 담은 ‘서울비전 2030’ 주요 사업 중 외국인이 가장 기대하는 정책 1위로 ‘서울 백제역사유적지구 조성’이 차지했다.

7일 서울시에 따르면 외국인이 가장 기대하는 정책인 '서울 백제역사유적지수 조성'에 이어 ▲어린이 체험놀이와 휴식공간이 한 곳에 조성된 ‘서울물재생체험관 개관’ ▲아시아 대표 관광축제 ‘2022 SEOUL FESTA 개최’ ▲서울투자청 설립 등을 추진하는 ‘아시아 금융 중심도시 서울’ ▲4차산업 기술을 활용해 재난관리를 체계적으로 하는 ‘매뉴얼 안전도시 서울 구축’ ▲동대문을 화장품 기업·연구기관, K-뷰티 체험공간 등을 집약시킨 ‘세계뷰티산업 허브 구축’이 뒤를 이었다.

‘서울비전 2030’ 4가지 미래상과 관련해서는 글로벌선도도시 분야와 미래 감성도시 분야에 외국인들의 가장 큰 관심이 모아졌다. 글로벌선도도시(33.9%, 미래 감성도시(31.0%), 상생도시(19.6%), 안심도시(15.5%) 순으로 나타났다.

서울시는 지난 11일간 국내외 거주 외국인을 대상으로 실시한 외국인이 가장 기대하는 ‘서울비전 2030’ 우수정책? 투표를 결과를 이 같이 공개했다. 서울비전 2030 이행을 위한 시의 주요 사업 30개를 대상으로 진행했다. 총 6227명이 참여했다.

언어권별로는 영어권 투표자수가 80.1%를 차지하며 가장 높은 참여율을 보였다. 중국어간체(7.0%), 중국어번체(9.2%), 일어(3.7%) 가 뒤를 이었다.

윤종장 서울시 시민소통기획관은 “이번 우수정책 투표를 통해 서울의 미래 청사진인 ‘서울비전 2030’에 대한 외국인들의 높은 관심을 알 수 있었다”며 “특히 이번 투표에서 외국인의 관심이 높은 서울의 미래상인 글로벌 선도도시, 미래 감성 도시를 중심으로 서울시의 정책 추진과정을 지속적으로 확산해 변화하는 서울의 모습을 해외에 소개하고 서울의 매력적인 도시 이미지를 알려나가겠다”고 밝혔다.

