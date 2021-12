[내일 날씨]절기상 대설이지만 포근…강원 산지에만 눈

[아시아경제 이정윤 기자] 7일은 절기상 '대설(大雪)'이지만 기온이 평년보다 3~7도 높은 포근한 날씨가 이어지겠다.

아침 최저기온은 전국적으로 영하 2도에서 영상 8도 사이에 분포해 6일(영하 5.9도에서 영상 8.9도)과 비슷하고 평년(영하 7도에서 영상 3도)보다 높겠다.

낮 최고기온은 10~16도로 마찬가지로 6일(9~16도)과 비슷하고 평년(3~11도)에 견줘서 높겠다.

서울 2도와 13도, 인천 3도와 11도, 광주 2도와 14도, 대구 1도와 14도, 울산 5도와 14도, 부산 8도와 16도다. 대전은 최저기온과 최고기온이 각각 영하 2도와 영상 13도로 예상된다.

평년보다 따듯한 날씨는 당분간 이어질 전망이다. 1년 중 눈이 제일 많이 온다는 대설이지만 7일엔 강원산지 가운데 해발고도가 1000m가 넘는 곳에만 눈 소식이 있다. 예상 적설량도 1~3㎝로 많지는 않다.

7일 고도가 낮은 강원산지와 강원동해안엔 아침부터 밤까지 비가 오겠다. 경북동해안과 경북북동산지엔 오후부터 밤까지 비가 내리겠다. 강수량은 강원동해안 5~20㎜, 강원산지·경북동해안·경북북동산지 5㎜ 안팎으로 예상된다.

