"사람 많아, 타지마"…버스에서 처음 본 9세 아동 폭행한 40대男 체포

경찰 "A씨 상대로 구체적 범행 동기 등 조사할 계획"

[아시아경제 윤슬기 기자] 시내버스에서 9살 여아를 이유없이 폭행한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

인천서부경찰서는 폭행 혐의로 A(42)씨를 불구속 입건했다고 6일 밝혔다.

A씨는 지난 2일 오전8시34분께 인천시 서구 가좌동의 한 버스 정류장을 지나던 시내버스 안에서 B(9)양을 폭행한 혐의를 받는다.

B양 부모의 신고를 받은 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV를 확인하고 탐문수사를 벌여 다음날인 지난 3일 오전 A씨를 검거했다.

경찰 조사 결과, A씨는 정류장에서 보호자 없이 혼자 버스를 기다리던 B양에게 "오지 마"라고 말한 뒤, B양이 버스를 타자 주먹으로 눈 부위를 때린 것으로 드러났다.

A씨는 경찰 조사에서 "버스 안에 사람이 많아서 B양에게 탑승하지 말라고 했는데 말을 듣지 않아 때렸다"고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "A씨와 B양은 일면식도 없는 사이다. A씨가 B양을 폭행한 이유는 명확하게 확인되지 않았다"면서 "A씨를 상대로 구체적인 범행 동기 등을 조사할 계획"이라고 밝혔다.

