현대카드, 준법 정책·리스크 관리 '국제 표준' 인증

ISO37301(컴플라이언스경영시스템) 인증 획득

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 글로벌 인증기관인 로이드인증원(LRQA)으로부터 컴플라이언스경영시스템(이하 ISO37301) 공식 인증을 획득했다고 6일 밝혔다.

'ISO37301'은 국제표준화기구(ISO)에서 올해 4월에 제정한 국제표준으로 기업의 준법 정책과 리스크 관리가 세계적인 수준에 부합하고 효과적으로 운영되는지를 평가해 수여된다.

최근 전세계적으로 지속가능한 발전, ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 대한 관심이 높아지면서 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적인 요인을 반영한 책임 투자 및 투명한 정보공개에 대한 요구가 커짐에 따라 ISO37301의 중요성이 점차 커지고 있다.

이번 인증 획득으로 현대카드는 그 동안 준법경영 문화와 제도 정착을 위해 진행해 온 다양한 활동의 성과를 인정 받았다. 업무 중 발생 가능한 컴플라이언스 리스크를 사전에 파악하고 예방하는 프로세스의 정립과 운영 방식을 국제적으로 인증 받은 셈이다.

현대카드는 준법경영이라는 용어 조차 생소했던 2001년 임직원의 행동규범, 재산 운용, 소비자보호, 정보관리 등에 관한 내부통제체제를 구축하고, 준법감시인 제도를 시행하는 등 국내 준법경영의 기틀을 세웠다.

임직원들의 준법경영 내재화에도 다양한 노력을 기울여왔다. 매년 전 임직원을 대상으로 컴플라이언스와 정보보안 필수 교육을 시행하고, 각 부서별로 선임된 준법감시 담당자를 통해 매 분기별 준법 감시 실천 현황을 공유했다.

이와 함께 고객정보보호, 협력업체와의 거래투명성, 담합금지 행위에 대해 2003년부터 무관용정책을 도입해 임직원들의 준법 활동을 독려하는 한편, 내부통제위원회(CRB) 및 사이버감사실, 외부제보 핫라인, 옴부즈인 제도 등 우려제기(휘슬블로잉)를 할 수 있는 다양한 채널을 적극적으로 운영해 좋은 반응을 얻고 있다.

