동신대 '2021 글로컬 산학협의체 워크숍' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 전남형 글로컬관광 전문인력양성사업단은 광주 서구 치평동 라마다플라자 광주호텔에서 ‘2021 글로컬 산학협의체 워크숍’을 개최했다고 6일 밝혔다.

워크숍에는 동신대 송경용 대학원장, 류갑상 사업단장과 사업 참여 교수, 광주관광협회 손용만 사무국장, 지역 여행사 대표 등 30여 명이 참여했다.

이들은 정부의 여행관광업계 지원 방안을 공유하고 위드 코로나 시대 관광 활성화를 위한 정책, 코로나시대의 전세기 여행 등 지역 관광업계 현안에 대해 토론했다.

류갑상 사업단장(동신대 컴퓨터공학과 교수)은 "스마트관광 시대를 맞아 전남 지역의 관광산업을 이끌어나갈 글로컬관광 전문인력 양성에 힘쓰겠다"며 "이들이 지역 기업에 취업해 지역의 경제 발전을 이끌 수 있길 기대한다"고 말했다.

한편 동신대 전남형 글로컬관광 전문인력양성사업단은 지난 2017년부터 전남도 산학협력 취업패키지 과정을 수행하고 있으며 글로컬문화관광 융합 전공 개설, 자격증 취득 지원, 현장실무 중심의 다양한 비교과 프로그램 운영 등을 통해 재학생들의 취업 능력을 키우고 있다.

