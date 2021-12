전주시, 국가예산 1조7287억원 확보

올해 1조6072억원보다 1215억원↑…미래 신산업 관련 예산 다수 확보

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 내년도 국가예산으로 올해 1조6072억 원보다 1215억원(8%) 늘어난 1조7287억원을 확보했다고 6일 밝혔다.

내년 국가예산의 분야별 규모는 △산업·경제 분야 104개 사업, 6200억원 △환경·도시 분야 68개 사업, 4667억원 △문화·관광 분야 30개 사업, 667억원 △복지·사회안전망 분야 92개 사업, 5753억원 등이다.

이중 새로운 성장 동력이 될 신규사업은 △한국형 영화 효과음원 사운드댐 구축 등 산업·경제 분야 26건(355억원) △전주야구장 리모델링 등 환경·도시 분야 16건(275억원) △전통한지 생산시설 한지활용 학습 체험 프로그램 등 문화·관광 분야 7건(17억원) △거점형 지역양성평등센터 설치 등 복지·사회안전망 분야 16건(103억원) 등이 있다.

김승수 전주시장은 “전주시민들의 삶을 한 단계 끌어올리고 전주발전을 이끌어줄 국가예산 확보를 위해 전주시 공직자와 전북도, 지역 정치권이 한마음으로 힘을 모아 노력했다”며 “전주를 글로벌 문화관광도시, 세계적인 생태환경도시, 경제산업도시, 가장 인간적인 도시로 만들기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

