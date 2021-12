허성무 창원시장 "국립현대미술관 창원관 무산…중앙집권사고 유감"

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 허성무 창원시장이 수년간 추진해온 국립현대미술관 분관 유치가 국회 예산 심의과정에서 용역비 편성조차 되지 못한 것을 두고 기획재정부를 강도 높게 비판했다.

허성무 창원시장은 6일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "우리 시는 3년 반에 걸쳐 지역 균형발전과 공정한 문화 향유권 확립을 위해 국립현대미술관 창원관 유치에 온 힘을 쏟아왔다"며 "그러나 국회 예산안조정소위에서 기재부의 무소불위 전횡으로 '국립현대미술관 분관 건립비 타당성 연구' 예산 5억원은 지역특화형 문화시설 연구 용역비로 변경됐다"고 밝혔다.

애초 2022년 정부예산으로 '국립현대미술관 건립 타당성 연구' 용역비 5억원이 국회 문화체육관광위원회 예산심의를 통과했으나, 예산결산특별위원회 심의 과정에서 기획재정부의 반대로 국립미술관 유치가 막혔다.

기재부는 수천억원의 건립·운영비에 대한 부담, 국립미술관 용지는 국유지여야 한다는 이유로 건립을 반대했다.

이에 대해 창원시는 "창원관 건립에는 모두가 인정하는 타당성과 당위성이 있고, 국유지 부분은 이건희 기증관 사례에서도 보듯이 국가와 지자체가 토지교환의 형식으로 얼마든지 해결 가능한 사안임에도, 기재부는 오직 반대를 위한 논리만 내세웠다"며 "이는 지방은 안중에도 없는 중앙집권적 사고와 행태"라고 비판했다.

허 시장은 "마산해양신도시의 준비된 부지, 수려한 바다 조망, 1500만명의 배후수요, 초광역권 성장거점, 탄소제로 미술관, 21세기 미래형 콘텐츠 등 국립현대미술관이 창원에 들어서야 하는 이유는 충분하다"며 "지역 국회의원과 협조, 관련법 개정, 중앙부처와 지속적인 협의 등을 통해 지역특화형 문화시설을 꼭 국립시설로 전환하겠다"고 말했다.

