보유주식 총 10만3127주

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹은 손태승 회장이 자사주 5000주를 장내 매입해 총 10만3127주의 우리금융지주 주식을 보유하게 됐다고 6일 밝혔다.

손 회장은 지난 2018년 3월 이후 지속적으로 자사주를 매입하며 우리금융그룹 펀더멘털의 견조함과 기업가치 제고 의지를 밝혀왔다.

이번 자사주 매입은 오는 9일 예금보험공사 잔여지분 매각 본계약을 앞두고 이뤄졌다. 2021년 실적 턴어라운드를 기반으로 완전 민영화 원년인 2022년에도 호실적을 이어가 새로운 도약을 이루겠다는 의지를 대내외 표명하기 위한 것이라고 우리금융은 설명했다.

우리금융그룹 관계자는 “완전 민영화로 우리금융그룹은 새로운 도약의 계기를 맞게 됐다”며 “디지털 시대 변화를 선도하며 본격적인 종합금융그룹으로 발전해 나갈 것”이라고 밝혔다.

