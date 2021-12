경·공매도 ‘똘똘한 한 채’ 대세… 고가 아파트로 응찰 몰려

서울지역 10월부터 두 달간 9억 이상 응찰자 비중 57%

압구정 신현대 183㎡ 65억3200만원 낙찰… 평당 1억650만원 수준

경매 낙찰시 실거주 의무 없고 자금조달계획서 안내도 돼

[아시아경제 류태민 기자] 최근 정부의 대출규제와 다주택자의 종합부동산세 부담 증가로 경·공매시장에서도 ‘똘똘한 한 채’ 선호현상이 두드러지고 있다. 15억원이 넘는 고가 아파트는 이미 대출 금지 대상이어서 상대적으로 대출 규제 충격이 덜한 데다 경매로 낙찰 받으면 토지거래허가제와 자금조달계획서 제출 의무 등 관련 규제에서 자유로워 인기가 높은 것으로 풀이된다.

6일 법원경매 전문기업 지지옥션에 따르면 지난 10월·11월 두 달 동안 서울에서 진행된 경매의 입찰자 중 9억원 이상 아파트에 응찰한 비중은 57%에 달한 것으로 나타났다. 이 수치는 올 1월부터 9월까지 평균 29.7%로 낮은 편이었지만, 최근 들어 급등한 것이다. 이같은 현상은 종합부동산세 등 정부가 다주택자에 대한 규제를 강화하면서 고액 자산가를 중심으로 ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 심화된 영향으로 보인다.

실제 낙찰사례를 보면 서울 강남구 압구정동 신현대 아파트 183㎡(전용면적)는 지난달 11일 온비드 공매에서 65억3200만원에 낙찰됐다. 이는 감정가 60억7000만원보다 4억6200만원 높은 금액으로, 평당가로 환산하면 1억650만원 가량인 셈이다. 현재 매매시장에서 해당 평형의 매물 호가는 65억~70억원에 형성돼있다.

지난달 8일에는 서울중앙지방법원에서 진행된 서울 송파구 오금동 현대아파트 170㎡ 경매에 28명이 무더기로 입찰에 참여했다. 경쟁이 치열해지면서 이 물건은 감정가인 14억5000만원보다 8억6020만원 높은 23억1020만원에 낙찰됐다.

성동구에서는 지난달 15일 성수동1가 갤러리아포레 98㎡가 19억5600만원에 낙찰됐다. 인근에 위치한 행당동 서울숲리버뷰자이 85㎡도 같은 날 17억9657만원에 낙찰되며 감정가를 웃돌았다.

경매로 낙찰 받으면 토지거래허가·자금조달계획서 등 각종 규제에서 자유롭다는 점도 주요한 원인으로 꼽힌다. 경매는 일반 매매와 달리 토지거래허가제를 적용받아 낙찰 후에도 실거주 의무가 발생하지 않는다. 실거래 등록 의무 대상이 아닌 탓에 별도의 자금조달계획서를 제출하지 않아도 된다. 실제로 서울 송파구 잠실동 우성4차아파트 96㎡는 지난달 15일 감정가(16억2300만원)보다 5억3600만원 높은 21억5900만원에 낙찰됐다. 현재 잠실동은 토지거래허가구역으로 묶여 있는데다 이 단지는 재건축사업을 진행하고 있다.

이주현 지지옥션 수석연구원은 “다주택자에 대한 정부 규제로 경매시장에서도 중저가 아파트에 대한 응찰은 줄고 고가 단지로 수요가 몰리면서 양극화가 발생하고 있다”면서 “특히 경매는 토지거래허가제에서도 자유롭고 자금조달계획서 제출 의무가 없기 때문에 투자자와 실수요자들의 선호도가 높은 것으로 보인다”고 설명했다.

