'션♥' 정혜영, 3백만원까지 뛴 '지드래곤 한정판' 신발 4박스 선물받아

'다둥이' 4남매 사이즈 맞춘 4켤레

[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 션의 아내인 배우 정혜영이 빅뱅 리더 지드래곤이 선물한 한정판 신발을 인증했다.

정혜영은 최근 자신의 인스타그램에 "4박스 귀염둥이"라는 멘트와 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진엔 지드래곤이 한 스포츠 브랜드와 협업해 한정판으로 제작한 운동화가 담겼다. 특히 연예계 대표 '다둥이' 4남매 사이즈에 맞춰 4켤레나 선물해 눈길을 끌었다.

지드래곤이 참여한 한정판 운동화는 리셀 시장에서 수십배 부풀려진 가격에 판매되며 복권 같은 존재로 불린다. 앞서 조세호, 세븐 등 여러 스타들이 지드래곤으로부터 선물 받은 운동화를 인증해 화제를 모으기도 했다.

한편 션과 정혜영 부부는 지드래곤과 같은 YG엔터테인먼트 한솥밥 식구이기도 하다. 이들 부부는 지난 2004년 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다.

