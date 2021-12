쉐보레, 2022년형 콜로라도 출시…'프리미엄 케어 서비스' 론칭

프리미엄 이미지 제고 위한 서비스…익스프레스·픽업 앤 딜리버리 서비스

[아시아경제 유제훈 기자] 쉐보레는 2022년형 '리얼 뉴 콜로라도'를 출시하고 고객들을 위한 '쉐보레 프리미엄 케어 서비스'를 시작한다고 6일 밝혔다.

쉐보레 콜로라도는 국내 최초로 정식 수입된 정통 픽업트럭 모델로, 지난해 출시 이후 꾸준한 인기를 끌어 지난 9월엔 국내 수입차 시장에서 월간 베스트셀링카 1위에 오르는 기염을 토하기도 했다.

연식변경 모델인 2022년형 콜로라도는 3.6ℓ 6기통 직분사 가솔린 엔진과 하이드라매틱 8단 자동 변속기를 기본으로 하며, 오프로드 느낌을 한층 더 한 신규 샌드 듄(Sand Dune) 외장색과 운전자의 사용편의를 고려해 새롭게 디자인 된 변속기 레버를 적용했다. 또 엔진부하에 따라 6개 실린더 중 4개만 활성화 시키는 첨단 능동형 연료관리 시스템을 적용, 탁월한 연료 효율까지 확보했다.

아울러 무거운 짐을 적재한 상태에서도 최적화된 변속패턴으로 보다 안정적이고 부드러운 주행을 돕는 토우/홀 모드가 기본 적용됐으며, 카라반 견인 시 기본 탑재된 스웨이 콘트롤 기능이 포함된 스테빌리트랙 차체 자세 제어 시스템, 트레일러 브레이크, 히치 어시스트 가이드라인, 힐 스타트 어시스트 시스템 등 국내에서 보기 힘들었던 다양한 트레일링 특화 기술이 탑재됐다.

한편 쉐보레는 2022년형 콜로라도 출시에 맞춰 쉐보레 브랜드의 프리미엄 이미지 제고와 고객편의 증대를 위한 프리미엄 케어 서비스를 론칭한다. 이 서비스는 사전 예약 없이도 편리하게 차량의 정기점검과 소모품 교체 서비스를 받을 수 있는 '익스프레스 서비스', 직접 서비스센터를 방문하지 않아도 고객이 원하는 장소에서 차량을 인수한 후 다시 원하는 장소로 인계해 주는 '픽업 앤 딜리버리 서비스'로 구성된다.

익스프레스 서비스의 경우 보증 기간 내(3년/6만㎞)에 언제든 적용되며, 픽업&딜리버리 서비스의 경우 1회 무상 제공(차량 출고 후 1년 내 사용)되고 이후 유상 서비스로도 이용이 가능하다. 2022년형 콜로라도를 시작으로 제공되는 쉐보레 프리미엄 케어 서비스는 앞으로 출시될 모든 쉐보레 수입 프리미엄 차량에 적용된다.

이용태 한국GM 서비스 부문 전무는 "국내 수입차 브랜드의 위상에 걸맞은 프리미엄 케어 서비스를 통해 고객들에게 최상의 편의를 제공함과 동시에 보다 공고한 고객 로열티를 확보하기 위해 이번 서비스를 도입하게 됐다"면서 "신속하고 편리하며 전문적인 차량 관리 서비스로 쉐보레 제품에 대한 고객 만족도뿐만 아니라 쉐보레 브랜드에 대한 인지도 개선에도 큰 기여를 할 것"이라고 말했다.

