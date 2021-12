서울시, 동남권 '오래가게' 13곳 첫 선정… 빌딩숲 속 옛 풍경

강남·서초·송파 등 오래가게 13곳 선정해 ‘재발견’ 테마 4가지 여행코스로 제안

옛 모습과 최첨단이 공존하는 지역특성 반영

][아시아경제 임철영 기자] 서울시가 강남구·서초구·송파구 등을 비롯한 동남권 지역의 13개 새로운 '오래가게'를 선정했다고 6일 밝혔다. 최첨단과 옛 모습이 공존하는 지역들이다. 오래가게는 한자어 노포(老鋪)의 다른 이름으로 ‘오래된, 그리고 오래 가길 바라는 가게’를 의미한다.

서울시가 서울 전역의 105곳의 오래가게를 운영 중인데 이어 동남권 지역에서 오래가게를 선정한 것은 이번이 처음이다. 오래가게는 서울지역 내 30년 이상의 역사를 가졌거나 2대 이상 대를 잇는 곳 또는 무형문화재 등 명인과 장인이 기술과 가치를 이어가는 가게들 중 시민과 자치구, 전문가의 추천과 현장 확인을 거쳐 선정된다.

이번에 선정된 동남권 중심의 오래가게 13곳은 ▲강남구 5개소(만나당, 만나분식, 모퉁이집, 상신당, 젬브로스) ▲서초구 5개소(두성종이, 서우제과, 이화명주, 힐스트링) ▲송파구 1개소(명가떡집) ▲구로구 1개소(진선오디오) ▲동작구 1개소(애플하우스) 이다.

서울시는 ‘재발견:Old meets New(옛 것과 새로운 것의 공존)’ 테마로 강남의 재발견, 시장의 재발견, 산책의 재발견, 감성의 재발견 등 4가지 탐방 코스를 제시했다. 오래가게와 ‘재발견’ 여행 코스에 대한 자세한 정보는 글로벌 여행 전문 플랫폼 트립어드바이저에서 확인할 수 있다.

최경주 서울시 관광체육국장은 “오랜 시간 우리 곁을 지켜 온 오래가게는 오늘도 변함없이 새로운 손님과 여행객을 맞을 준비를 하고 있다”면서 “서울은 정말 다양한 형태로 여행을 즐길 수 있는 곳이고 우리가 지금 경험하는 로컬투어는 앞으로 전 세계 글로벌 방문객이 함께 찾게 될 주제가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr